المبعوث الأمريكي لأفغانستان: هناك حاجة إلى "تقدم أسرع" في المفاوضات مع طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

شدد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم الجمعة على الحاجة إلى تحقيق "تقدم أسرع" في المفاوضات مع جماعة طالبان، وذلك عقب انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات بين الجانبين.

ووفقا لما ذكره المبعوث الأمريكي، جرى إحراز "تقدم مطرد ولكنه بطئ" في جولة المناقشات التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة واختتمت أعمالها أمس الخميس.

وقال خليل زاد إن "وتيرة" الجولة "لم تكن كافية عندما يشتعل الصراع بهذا القدر الكبير، وعندما يموت الأبرياء."

ووصف المتحدث باسم جماعة طالبان ذبيح الله مجاهد أمس الخميس جولة المفاوضات الأخيرة بأنها كانت "إيجابية" حيث ناقش الجانبان قضايا كانت مدرجة على جدول أعمال الجولة السابقة، وبينها انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان والحيلولة دون أن تتسبب أفغانستان في ضرر لآخرين.

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وقال مجاهد إنه جرى تحقيق تقدم فيما يتعلق ببعض النقاط ولكن هناك نقاط أخرى "لا يزال يتعين الانتهاء منها."

وترأس الجولة الأخيرة من المفاوضات المبعوث الأمريكي خليل زاد ونائب المكتب السياسي لطالبان شير محمد عباس ستانيكزاي.

وكانت المفاوضات تهدف إلى التوصل لحل سياسي ممكن للصراع في أفغانستان لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وتلتقي الولايات المتحدة وطالبان منذ شهر يوليو من عام 2018 على أمل التوصل إلى حل سلمي للصراع المتواصل في أفغانستان منذ 17 عاما.

وترفض جماعة طالبان حتى الآن خوض محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية وتصفها بأنها "حكومة دمية" أو حكومة عميلة.