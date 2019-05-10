حركة الجهاد الإسلامي تعلن أنها استخدمت صاروخا جديدا في المواجهة الأخيرة مع اسرائيل

وكالات - صرح الناطق العسكري باسم حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 9 ماي 2019 أن الحركة باتت تملك صاروخا جديدا ساهم في تطوير قدراتها العسكرية، وأنها استخدمته خلال المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل.

وقال الناطق العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة إن "إدخال المقاومة صاروخ (بدر3) قيد الخدمة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على تطور لافت في قدرات التصنيع العسكري في سرايا القدس".

وأضاف أن "تطور قدرات التصنيع العسكري ما كان لولا دعم محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران التي ما بخلت عنا يوماً في كافة المجالات".

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وشدد أبو حمزة على التنسيق بين سرايا القدس وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "قبل التصعيد وكذلك التنسيق والعمل المشترك الذي كان بينهما على مستوى الحدث".

واوضح أنه "منذ اللحظة الأولى لتوقف المعركة بدأ العمل على تعويض ما تم إطلاقه من صليات صاروخية وستكون خلال أيام في عهدة الوحدة الصاروخية وملقمة في مرابضها".