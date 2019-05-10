إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، إحباط تنفيذ عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.
وذكرت الداخلية الأفغانية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية خاما برس الأفغانية انهتم تدمير سيارة مفخخة عن طريق غارة جوية، حيث كانت تحاول العناصر المسلحة البحث عن موقع لتفجير السيارة المفخخة فيه.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك حركة طالبان، على بيان الداخلية الأفغانية حتي الأن.
ويعد إقليم هلمند من الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، حيث تنشط عناصر طالبان المسلحة في عدة مناطق من الإقليم، وتحاول تنفيذ عمليات إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية هناك.
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