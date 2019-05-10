مقتل 13 "داعشياً" في غارة جوية أميركية بالصومال

قال الجيش الأميركي إن ضربة جوية نفذها أسفرت عن مقتل 13 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بلاد بنط، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال يوم الأربعاء.
وكثّف الجيش الأميركي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، وقال إنه قتل أكثر من 800 متشدد في غضون عامين.
وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" في وقت متأخر أمس الخميس، أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكراً لتنظيم "داعش" في جبال جوليس.
وأضافت "في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 مايو قتلت 13 إرهابيا".
وقالت أفريكوم في أبريل الماضي، إنها قتلت عبد الحكيم دوكوب، الذي وصفته بأنه نائب زعيم تنظيم "داعش" في الصومال.
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