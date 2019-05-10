كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أنتظر اتصالاً هاتفياً من قادة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يود أن يسمع مباشرةً من قادة إيران.

وقال ترامب، متحدثاً في البيت الأبيض: "ما أود أن أراه من إيران، أود أن تتصل بي إيران. من الناحية المالية، لديهم إمكانيات ضخمة".

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة يمكنها "المساعدة في إعادة الأيرانيين إلى وضع جيد".

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وتابع "لا نريد إلحاق الضرر بإيران. نريدهم أن يكونوا أقوياء وعظماء، وأن يكون لديهم اقتصاد قوي".

واتهم ترامب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري بمطالبة إيران بعدم الاتصال به، وقال إن هذا التصرف ينتهك القانون الأمريكي، ويجب محاكمة كيري بسبب ذلك.

يأتي تصريح ترامب في وقت يشهد توتراً شديداً بين بلاده وإيران بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

كما شددت الولايات المتحدة الضغط على طهران بفرض عقوبات جديدة الأربعاء الماضي، على قطاع التعدين الإيراني.