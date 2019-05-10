كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخر الأموال القطرية يُهدد بتصعيد جديد في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قرب فتح معبر "كرم أبوسالم" التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل، لاستئناف إدخال الوقود للقطاع، في حين لم يتضح بعد موعد إدخال الأموال القطرية إلى حماس، بناءً على تفاهمات التهدئة.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "معبر كرم أبوسالم سيفتح صباح اليوم الجمعة، لإدخال الديزل، لقطاع غزة".

وأضافت القناة "أما المال القطري فإنه ولسبب غير معروف، لن يدخل اليوم الجمعة، ربما الأسبوع المقبل، ليكون سبباً آخر للضغط".

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وفي سياق متصل، قال موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، إن "المنظمات في غزة بقيادة حماس والجهاد تستعد لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بعد معلومات تُفيد بأن السفير القطري لن يصل الجمعة إلى غزة، كما كان متفق عليه لتوزيع الأموال ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار".

وتعرضت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى رصد إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من قطاع غزة، دون تحديد مكان سقوطها، في إشارة لتجدد التصعيد بين غزة وإسرائيل.

وكان من المقرر، أن تدخل الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حماس، بعد يومين من إعلان وقف إطلاق النارالمعلن فجر الإثنين الماضي، بعد جولة من التصعيد الأخيرة.

كما وصل وفد أمني مصري لقطاع غزة، مساء الخميس، لتثبيت اتفاق التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع الميدانية إلى تصعيد جديد.