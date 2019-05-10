كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لواء ليبي: السراج انقلب على تعهد بدخول الجيش طرابلس سلماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد عمليات المنطقة الغربية في ليبيا اللواء ركن عبد السلام الحاسي، أن "الجيش الليبي يواجه جماعات إرهابية مطلوبة للقضاء المحلي والدولي وعصابات مرتزقة، وبعض الميليشيات المؤدلجة، والجهوية المرتبطة بأجندات خارجية، كانت وراء تعطيل الحل السياسي في البلاد".

وقال الحاسي، إن "الجيش كان يسعى لدخول العاصمة دون طلقة رصاص واحدة تنفيذاً لتوافقات سابقة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ولضمان التوصل إلى المصالحة الوطنية، والحل السياسي من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تؤمنها مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة"، وفق ما ذكر موقع "المتوسط" الليبي الخميس.

وأوضح الحاسي، أن "فائز السراج تراجع عن تعهداته، وتحصن بالميليشيات، وبدد أموال الليبيين في شراء ذمم المرتزقة، وتسليح وتمويل الإرهابيين تنفيذاً لأوامر تركيا، وقطر ولمصالح وحسابات شخصية تربطه ببريطانيا، وإيطاليا".