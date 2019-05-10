كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات المختطفين اليمنيين تكشفن تعذيب أبنائهن على يد الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، الخميس، تعرض مختطفين للتعذيب حتى الموت، في سجون مسلحي ميليشيا الحوثي.

وقال بيان لأمهات المختطفين، إن "اثنين من أبنائها المختطفين هما يحيى النمشة وزيد النمشة، توفيا تحت التعذيب، في سجون جماعة الحوثي المسلحة".

وأشار البيان إلى أن يحيى النمشة، تعرض للتعذيب حتى الموت في أحد سجون الحوثي بمحافظة عمران في الأسبوع الماضي بعد اختطافه بأقل من شهرين، والمختطف زيد النمشة توفي في أحد سجون الحوثي بمحافظة صنعاء، بعد اختطافه من محافظة حجة في الأشهر الماضية.

Advertisements

وأوضح البيان "وجود ثقوب في كفي المختطف يحيى النمشة وجسمه تحول للون الأزرق ما يدل على أنه علق عرض الحائط بمسامير اخترقت راحتي كفيه، وصعق بالكهرباء حتى خرج الزبد من فمه".

وطالبت الأمهات في بيانها، مجلس الأمن بمعاقبة القتلة، والمتسببين، والآمرين بهذه الانتهاكات، وإيقاف الجرائم ضد المختطفين المدنيين.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي سرعة التدخل لإطلاق سراح بقية المختطفين دون قيد أو شرط، وإنقاذ حياة من تبقى من المختطفين في سجون الحوثي من أبناء محافظة حجة، محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعذيب، واختطاف، وإخفاء أبنائها المواطنين.

يذكر أن رابطة أمهات المختطفين، رصدت 377 اختطافاً ليمنيين من حجة وتغييب العشرات منهم في الثلاثة أشهر الماضية، في حين لم يصدر عن الحوثيون تعليقاً على ذلك.