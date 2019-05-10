الدوري الأوروبي: آرسنال يتأهل للنهائي على حساب فالنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل فريق آرسنال الإنجليزي إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على نظيره فالنسيا الإسباني برباعية مقابل هدفين للأخير.

وأحرز رباعية آرسنال كل من اللاعبين بيير إيميريك أوباميانغ (هاتريك) ولاكازيت، في حين سجل هدفي فالنسيا اللاعب جاميرو.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كان لأصحاب الأرض، حيث استقبل جويديس، الكرة في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى بيتر تشيك في الدقيقة الثامنة.

ونجح جاميرو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11، حيث استقبل كرة عرضية من زميله رودريغو في منطقة الجزاء، ليُسكنها في الشباك، على يسار الحارس بيتر تشيك.

واستمرت محاولات الخفافيش لمُضاعفة النتيجة حيث أرسل رودريغو، تسديدة قوية مرت بجانب مرمى تشيك في الدقيقة 16.

ومن هجمة عكسية سريعة، نجح الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ في تسجيل هدف التعادل، من تسديدة صاروخية على يسار الحارس نيتو في الدقيقة 17.

وجاءت المحاولات من الفريقين من أجل مُضاعفة النتيجة، لكن فالنسيا كان الطرف الأخطر بـ9 تسديدات طوال الشوط الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني، نجح لاكازيت في تسجيل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 50، حيث استقبل تمريرة من زميله مسعود أوزيل، وبمجهود فردي مميز نجح في مراوغة لاعبي فالنسيا والتسديد أقصى يسار الحارس نيتو.

وعاد سريعًا كيفن جاميرو بالهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 58، حيث سدد رودريغو، كرة حاول بيتر تشيك التصدي لها لكنه فشل، وتابعها جاميرو ليُسكنها في الشباك.

وقرر مارسيلينو الدفع بكارلوس سولير بدلًا من بيتشيني، حيث دخل سولير إلى وسط الملعب وتراجع واس إلى مركز الظهير الأيمن، ثم دفع بسانتي مينا بدلًا من رودريغو، وتوريس بدلًا من جويدس في محاولة لتنشيط الهجوم.

على الجانب الآخر، قرر إيمري إشراك هنريك مخيتريان بدلًا من مسعود أوزيل الذي كان خارج مستواه تماما في المباراة، ثم موستافي بدلًا من كولاسيناك، وأخيرًا جيندوزي بدلًا من توريرا.

ونجح لاعبو آرسنال في استغلال أخطاء فالنسيا واندفاع لاعبي الخفافيش منذ بداية المباراة، والمساحات من أجل التسجيل.

وسجل أوباميانغ الهدف الثالث لآرسنال والهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 69، حيث استقبل تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من زميله ميتلاند نيلز.

وواصل أوباميانغ التألق بتسجيله الهدف الرابع لآرسنال، والهاتريك الشخصي له، في الدقيقة 88، حيث تبادل الكرة مع زميله مخيتريان، قبل أن يُسدد كرة قوية في شباك نيتو، ليحسم عبور المدفعجية للنهائي.