انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يعتزم تعيين وزير للدفاع لم يخدم يوماً في الجيش والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 09:51 صباحاً - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم ترشيح باتريك شاناهان، المكلف بأعمال وزير الدفاع، لمنصب قيادة الوزارة بشكل رسمي.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان بوقت متأخر أمس الخميس، أن الرئيس ترامب يعتزم ترشيح شاناهان لمنصب وزير الدفاع "لخدمته المتميزة" التي أظهرها خلال الأشهر الماضية.

وأردفت ساندرز: "لقد أثبت شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية أنه أكثر من مؤهل لقيادة وزارة الدفاع، وسيواصل القيام بعمل ممتاز".

من جانبه علّق شاناهان على الموضوع ببيان مكتوب قائلاً: "أشعر بالفخر في اعتزام الرئيس ترامب ترشيحي لوزارة الدفاع"، مضيفاً: "إذا حصلت على موافقة مجلس الشيوخ فسأواصل تطبيق استراتيجية الدفاع الوطنية بفاعلية".

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وشاناهان من مواليد كاليفورنيا 1962، شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق، جيمس ماتيس، وعيّنه ترامب وزيراً بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها ماتيس، في أواخر ديسمبر 2018؛ بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترامب، ولا سيّما بسبب قرار الرئيس سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وينبغي أن يصدق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيراً أصيلاً للدفاع، في حين أن شاناهان، الذي لم يخدم يوماً في الجيش، أمضى القسم الأكبر من حياته المهنية في مجموعة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران.

يشار إلى أنه خلال تصديق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان نائباً لوزير الدفاع، هاجم السيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، الذي كان يرأس لجنة القوّات المسلّحة، أوجه القصور الدبلوماسية التي رصدها عند الموظف السابق في بوينغ.

وقال ماكين يومها إن افتقار بعض ردود شاناهان إلى الدقة كان "بمنزلة إهانة تقريباً"، مضيفاً أنّ تعيين مسؤول تنفيذي سابق في بوينغ نائباً لوزير الدفاع هو بمنزلة "جلب ثعلب إلى قنّ دجاج".