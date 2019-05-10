انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 09:51 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيّين اشترطوا عدم كشف هوّياتهم، أنّ بريطانيا طلبت عقد الاجتماع الجمعة، حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

كما ذكرت مصادر أخرى، أمس الخميس، أن 3 دول هي الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وألمانيا وبلجيكا، هي من تقدمت بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي، ديان تريانسيا دجاني، لعقد الجلسة الطارئة.

Advertisements

وينقسم مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبيّة، ما أجبر بريطانيا على تعليق تقديم مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار.

وفشل مجلس الأمن الدولي، في 18 أبريل الماضي، خلال جلسة عقدها لبحث الوضع في ليبيا، في التوصل إلى توافق حول استراتيجية واضحة تطالب أطرف النزاع بوقف سريع لإطلاق النار.

وبدأت قوات خليفة حفتر هجومها في الرابع من أبريل للسيطرة على طرابلس، وهو ما تسبب بانتقادات دولية ومطالبات بإيقاف الهجوم.

وتدور المعارك العنيفة على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس، بين قوات حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي، وقوات خليفة حفتر.