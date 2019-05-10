كيم أمر بتنفيذ مناورة على شنّ "ضربة بعيدة المدى"

اسماء السيد - سيول: أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الجمعة أنّ الزعيم كيم جونغ - أون أشرف على مناورة لتنفيذ "ضربة بعيدة المدى"، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية "تمّ إطلاع القائد الأعلى كيم جونغ أون على خطة المناورة التي تشمل وسائل هجومية بعيدة المدى، وأعطى أمرًا ببدئها".

ومناورة الخميس هي ثاني تجربة إطلاق لأسلحة في كوريا الشمالية في أقلّ من أسبوع، وسط توتّرات مع الولايات المتحدة التي تسعى للتوصل إلى اتّفاق تتخلّى بموجيه كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية.

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وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في سيول الخميس إنّ كوريا الشماليّة أطلقت صاروخين قصيرَي المدى على ما يبدو من منطقة كوسونغ في مقاطعة بيونغان الشمالية.

ولم تذكر الوكالة الكوريّة الشماليّة نوع السلاح الذي تمّ استخدامه، متجنّبةً استخدام كلمة صاروخ أو قذيفة.

وأضافت ان "المناورة الناجحة لنشر قوّات وتنفيذ ضربات، والمصمّمة لفحص قدرة ردّ الفعل السريع لوحدات الدفاع، أظهرت تماماً قوّة الوحدات التي كانت مستعدّة لتنفيذ أيّ عملية أو مهمّة قتاليّة بكفاءة عالية".