شكوى تتهم فيسبوك بإنتاج "محتوى إرهابي"

اسماء السيد - سان فرانسيسكو: أفادت شكوى كشف عنها الخميس أن موقع فيسبوك يقوم بطريقة آلية وعن غير قصد بتوليد محتوى لجماعات مرتبطة بالارهاب، وذلك لفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاص بموقع التواصل الاجتماعي في كشف تطرف هذا المحتوى.

وأجرى "المركز الوطني للتنبيه" في واشنطن دراسة على مدى خمسة اشهر شملت صفحات تضم ثلاثة آلاف عضو ممن وضعوا علامات اعجاب او تواصلوا مع منظمات توصف بأنها ارهابية من قبل الولايات المتحدة.

وتوصل الباحثون الى ان تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة كانوا ناشطين "علنا" على الموقع.

وما يثير قلقا أكبر هو أن برنامج فيسبوك الخاص بالنشر التلقائي كان يقوم بإنشاء مقاطع فيديو "احتفالات" او "ذكريات" للصفحات المتطرفة التي جمعت عددا كافيا من المشاهدات أو "الإعجابات".

وقال المركز إنه تقدم بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نيابة عن مصدر فضّل عدم الكشف عن هويته.

وذكر ملخص عن وثيقة الشكوى المؤلفة من 48 صفحة نشرها المركز "الجهود التي بذلها فيسبوك للقضاء على محتوى الإرهاب كانت ضعيفة وغير فعالة".

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وأضاف "ما يثير القلق بشكل أكبر أن فيسبوك نفسه كان يعمل على إنشاء محتوى إرهابي والترويج له من خلال نظام النشر التلقائي الخاص به".

وأشارت نتائج استطلاع تضمنتها الشكوى إلى أن فيسبوك لا يفي بوعوده إزالة المشاركات أو الحسابات المتطرفة.

لكن فيسبوك أفاد لوكالة فرانس برس إنه يزيل المحتوى المرتبط بالإرهاب "بمعدل نجاح أعلى بكثير مما كان عليه الحال قبل عامين"، منذ ان تم ضخ استثمارات ضخمة في الجانب التقني.

واضاف الموقع "لا ندعي ضبط كل شيء لكننا نظل متيقظين في جهودنا ضد الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

وكان فيسبوك ومنصات تواصل اجتماعي اخرى عرضة للهجوم بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهد لكبح رسائل الكراهية والعنف، وفي نفس الوقت يتم انتقادها لفشلها بتقديم نفس الوقت لكل وجهات النظر مهما كانت بغيضة.

وفي آذار/مارس أعلن فيسبوك عن حظره دعم القومية البيضاء والانفصالية البيضاء على الموقع اضافة الى انستغرام.