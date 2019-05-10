دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البنتاجون: الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشي لقطر واشنطن (رويترز) - قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر قيمتها ثلاثة مليارات دولار. وطلبت حكومة قطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي) التي تصنعها شركة بوينج. وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك في المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. (اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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