البيت الأبيض: ترامب يعتزم ترشيح شاناهان وزيرا للدفاع

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينج، وزيرا للدفاع.
ويخالف ترامب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى.
ويخضع شاناهان حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية لبوينج عندما كان يعمل بالبنتاجون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات. وعين شاناهان في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع منذ يناير كانون الثاني.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "بناء على خدمته المتميزة للبلاد وقدرته الجلية على القيادة يعتزم الرئيس ترامب ترشيح باتريك إم. شاناهان ليكون وزيرا للدفاع".
وقال شاناهان في بيان إنه ملتزم بتحديث الجيش الأمريكي وإذا تأكد توليه للمنصب سيطبق بكل حزم استراتيجية الدفاع القومي التي رسمها ترامب التي ترى في المنافسة مع الصين وروسيا أولوية عن حروب مكافحة الإرهاب التي استنفدت موارد البنتاجون على مدى أغلب فترات العقدين الماضيين.
وتولى شاناهان (56 عاما) منصب القائم بأعمال وزير الدفاع بعد أن استقال سلفه جيم ماتيس بسبب خلافات في السياسات المتبعة مع ترامب.
(اعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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