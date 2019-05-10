النيابة العامة في الإكوادور: تخفيف أمرا قضائيا بحق وزير سابق هارب

أفادت ​النيابة العامة​ في ​الإكوادور​ بان "​محكمة​ في الإكوادور وافقت على إلغاء الأمر بالاحتجاز الاحتياطي بحق وزير الخارجية الأسبق ريكاردو باتينيو، وإبقائه طليقا بكفالة مالية"، موضحةً أنه "لبى القاضي طلبا بإبقاء الوزير السابق ريكاردو باتينيو حرا بكفالة مالية قدرها 50 ألف دولار".

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