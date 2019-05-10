الرئيس البرازيلي السابق تامر يسلّم نفسه إلى الشرطة

سلم الرئيس البرازيلي السابق ​ميشال تامر​ نفسه إلى ​الشرطة​ في ساو باولو غداة إصدار ​محكمة​ أمرا بإعادته إلى السجن. واتُّهم تامر بترؤس منظمة إجرامية حوّلت نحو 460 مليون ​دولار​ وقيادة مخطط للاحتيال وتبييض الأموال. واعتُقل تامر في ساو باولو في آذار ووضع قيد حجز وقائي في ريو دي جانيرو، لكن قاضيا أمر بإطلاق سراحه، معللا حكمه بغياب المبرّرات القانونية لاحتجاز تامر.

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