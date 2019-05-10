مساعد وزیر الطاقة الايراني: طاقة تولید الكهرباء ستبلغ 81 الف میغاواط

اعلن مساعد وزیر الطاقة في شؤون ​الكهرباء​ والطاقة همایون حائري ان "طاقة تولید الكهرباء في محطات البلاد ستصل الى نحو 81 الف میغاواط بعد استكمال المشاریع قید التنفیذ في العام الحالي"، مشيراً إلى أن "صادرتنا من الكهرباء في فصل الصیف تبلغ ما بین 1700 و 1800 میغاواط فیما تبلغ وارداتنا 400 میغاواط".

واوضح ان "هنالك ربطا كهربائیا بین ایران والدول التی لها معها حدود بریة وبالتالي فان عملیة التصدیر والاستیراد قائمة، وهي عملیة تعود بالنفع على الجهتين".