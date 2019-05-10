الطقس اليوم غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاحد حيث يتحول الى دافئ نسبياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.
السبت: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وانخفاض في نسبة الرطوبة.
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