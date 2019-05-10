الطقس اليوم غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاحد حيث يتحول الى دافئ نسبياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

السبت: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وانخفاض في نسبة الرطوبة.