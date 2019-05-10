حوري: حيوية الشارع بموازاة مناقشات الموازنة قد تكون ظاهرة صحية

إعتبر مستشار رئيس الحكومة ​عمار حوري​ في حديث اذاعي أن "حيوية الشارع بموازاة مناقشات ​الموازنة​، قد تكون ظاهرة صحية ولكن يجب الا تصل الى حد تعطيل مسار البلد او شلّ ​الحياة​ العامة".

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