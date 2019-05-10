الملجس الحكومي المقبل.. أمزازي يتولى لجنة التربية

ينتظر أن يناقش المجلس الحكومي المقبل مشروع مرسوم يهم مراجعة اختصاصات وتركيبة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك في اتجاه سحب صلاحية رئاستها من وزارة الخارجية ومنحها لوزارة التعليم العالي.

وتتولى هذه اللجنة، حسب مرسوم إحداثها الصادر عام 1999، مهمة نشر الأفكار الهادفة إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب والتعاون الدولي والإقليمي، كما تتولى توجيه الرأي العام نحو أهداف وبرامج كل من المنظمة الأممية، يونسكو، والمنظمة الإسلامية إيسيسكو، والمنظمة العربية ألكسو.

وينص مشروع المرسوم على إسناد رئاسة اللجنة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب صلاحية تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية…