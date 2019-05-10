سقوط قوانين «عتيقة» للمشروبات

أنهت وزارة الفلاحة، عن طريق مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تحضير مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير الجودة والسلامة الصحية للمشروبات الغازية والمياه المعدنية وبعض المشروبات الأخرى المتداولة في المغرب.

وينهي المشروع صلاحية نصوص بعضها صدر في عهد الاستعمار (1933)، والبعض الآخر في السنوات الأولى للاستقلال (1960).

ويتضمن المشروع تعريفات مفصلة لكل نوع من المشروبات، والمعايير والنسب القانونية في بعض المواد التي ينبغي أن تتضمنها، مثل مستخلصات الفواكه والخضر، والتحذيرات التي يجب على بعض المنتجات أن تنص عليها بوضوح في عنونتها، لتنبيه المستهلكين إلى مخاطرها على بعض الفئات، مثل القاصرين والنساء الحوامل…