كفر ياسيف: 4 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 70 في المقطع داخل بلدة كفر ياسيف، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انحراف سيارة عن مسارها لأسباب لم تعرف بعد، وقد اصطدمت بعدة سيارات داخل محطة وقود في كفر ياسيف، ما أسفر عن إصابات وأضرار في المكان.

وأفاد مصدر طبي، بأن الحادث أسفر عن إصابة خطيرة وأخرى متوسطة، بينما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.