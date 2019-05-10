3 مرشحين لخلافة فالفيردي: مصير المدرب في يد ميسي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد مدربه إرنستو فالفيردي، وقد جرى ترشيح 3 مدربين لتولي هذه المهمة خلفا له.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفريق الكاتالوني وضع قائمة تضم 3 مرشحين لتدريب "البلوغرانا"، بدايةً من الموسم المقبل، عقب السقوط المدوي أمام ليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن مدرب أياكس أمستردام، إيريك تين هاج، يأتي على رأس المرشحين لخلافة فالفيردي، إذ استطاع المدير الفني الهولندي، هذا الموسم، أن يُقدم أوراق اعتماده كأحد المدربين القادمين بقوة، في عالم الساحرة المستديرة، بعدما قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مصدر للصحيفة، إن الاسم الثاني المرشح لتدريب برشلونة، هو الفرنسي لوران بلان، الذي سبق له قيادة باريس سان جيرمان قبل سنوات، عندما أحرز معه لقب الدوري الفرنسي.

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أما الاسم الثالث فهو مدرب ريال بيتيس، كيكي سيتيين (60 عاما)، الذي قدم في الموسم الماضي أداءً قويًا مع فريقه، بينما تراجع المستوى نوعا ما في الموسم الحالي.

وفي المقابل، أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن نجم برشلونة الأول، ليونيل ميسي، يتحكم في مصير فالفيردي مع الفريق.

وأضاف الموقع، أنه لو رغب الدولي الأرجنتيني في رحيل المدرب، فإن إدارة النادي لن تتردد في القيام بذلك.

وأوضح مصدر للموقع، أن الإدارة تشك في قدرة فالفيردي على قيادة الفريق الكاتالوني، إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن برشلونة منذ عام 2015.