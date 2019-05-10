عرائض تضم 10 ملايين توقيع تطالب ببدء إجراءات عزل ترامب

قدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية في واشنطن عرائض وقعها أكثر من 10 ملايين شخص يطلبون من الكونجرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وعرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات بينها "موف اون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونجرس مفتاح "يو اس بي" يتضمن هذه العرائض.



وأمام لوحة كتب عليها "ترامب يجب أن يرحل"، قال غرين "لدينا بين أيدينا 10 ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم".

من جهتها، صرحت رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر "في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري للكفاح".

وكانت طليب العضو في مجلس النواب منذ يناير/كانون الثاني الماضي، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

ويتبنى القادة الديمقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، ويمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.

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من جهة ثانية، وفي مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف بالاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.





لكن منذ أسابيع توتر الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية، معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس الخميس، إلى التصريح أن الولايات المتحدة تمر بـ"أزمة دستورية" بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونجرس بمجلسيه ولا سيما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر إن "قرار ترامب وإدارته تجاهل قسم اليمين الذي أدوه تسبب بأزمة دستورية، إنه لأمر مروع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأمريكي على الحقيقة".

ولاحقاً، لمّحت بيلوسي إلى أن الكونجرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.

وقالت الزعيمة الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي "سنذهب (للتصويت) في مجلس النواب عندما نكون مستعدين، سنرى عندها لأنه قد تكون هناك مسائل أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونجرس التي قد نرغب في معالجتها في الوقت نفسه".