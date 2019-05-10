زلزال بقوة 6.3 درجة في جنوب اليابان ولا تحذيرات من تسونامي

جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:

ضرب زلزال بلغت قوتة 6.3 درجة قبالة ساحل جنوب اليابان اليوم الجمعة .وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع الساعة 8.48 صباح اليوم بالتوقيت المحلي ويقع مركزه قبالة ساحل مقاطعة ميازاكي وعلى عمق 20 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 6.4 درجة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.