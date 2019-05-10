وزيرة العدل في ولاية ألمانية تريد معاقبة من يجبر أطفاله على الصيام

دبي - بواسطة محمد فارس دعت وزير العدل في ولاية هيس الألمانية، إلى معاقبة الهالي الذين يجبرون أطفالهم الصغار الذين يذهبون إلى المدارس، على الصيام وتقديمهم للقضاء. كما تحدثت الوزيرة مع صحيفة طبيلد" الألمانية حول تربية الأطفال على التعصب الديني. © Imago/M. Schick Provided by Deutsche Welle

أعلنت وزيرة العدل في ولاية هيسن الألمانية، ايفا كونيه هيرمان، عن تأييدها معاقبة الأهالي الذين يجبرون أطفالهم على الصيام في ألمانيا وقالت في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرته اليوم الخميس (09 مايو/ أيار) "إن من يدفع الأطفال الصغار إلى الصيام في رمضان، يمارس ضغطا خطيرا على صحتهم". ويمكن أن تصل عقوبة هؤلاء الأهالي إلى 3 سنوات سجن.

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وأشارت الوزيرة إلى المادة 171 من قانون العقوبات الألماني، الذي ينص على معاقبة أهالي الأطفال الذين يخالفون واجب رعاية أطفالهم، بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة مالية. وقالت إن هذه المادة "لا تكفي لتأمين الحماية الكاملة للأطفال والشبان لنمو شخصيتهم وتطور بدون عوائق".

وجاء في حوار وزيرة العدل في ولاية هيسن مع الصحيفة الألمانية، أن إجبار الأطفال على الصيام يشكل خطرا على صحتهم، وقالت يجب محاكمة الأهالي الذين يربون أطفالهم على التعصب الديني.

ع.ج/