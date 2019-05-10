أسبوع ساخن فى لجان البرلمان الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد، المقبل، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، فيما يخص الوحدات الإدارية للدولة وتشمل (ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

كما تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، فيما يخص الوحدات الإدارية للدولة وتشمل: المراكز الطبية المتخصصة، بنوك الدم، المستشفيات، المصل واللقاح (فاكسيرا)، الصحة النفسية.

وتعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعا يوم الاثنين القادم، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص الوحدات العامة الخدمية وتشمل (هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، المجلس القومي للسكان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي)، وكذلك (الهيئة العامة للبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباءن وهيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية).

وتجتمع اللجنة يوم الثلاثاء، الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، فيما يخص الوحدات العامة الاقتصادية وتشمل (الهيئة العامة للتأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، التأمين الصحى الشامل).

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كما تعقد لجنة القوى بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 لـ(قطاع الحماية الاجتماعية - قطاع التأمينات)، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى).

وتناقش لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الاثنين القادم، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، لـ(قطاع الشئون الاقتصادية - قطاع وزارة القوى العاملة)، وديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وتنظر لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 (قطاع الخدمات العامة - قطاع التنمية الادارية)، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

كما يشهد اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء القادم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات.