التجارة الصينية: نأسف لزيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائعنا

أعربت وزارة التجارة ​الصين​ية عن "أسفها لقرار ​الولايات المتحدة​ بزيادة الرسوم الجمركية على بضائعها بقيمة 200 مليار ​دولار​، مشيرة إلى إنها سترد على ذلك.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمبركي ​دونالد ترامب​ للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الجمعة مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الجهتان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.