أعربت وزارة التجارة الصينية عن "أسفها لقرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على بضائعها بقيمة 200 مليار دولار، مشيرة إلى إنها سترد على ذلك.
ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمبركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الجمعة مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الجهتان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة الصينية: نأسف لزيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.