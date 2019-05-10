مسؤول ايراني: یبدو ان ترامب لا یعلم بان ایران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

لفت سفیر ومندوب ایران الدائم في منظمة ​الامم المتحدة​ مجید تخت روانجيی إلى أنه "یبدو ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا یعلم بان ایران لا تسعى لامتلاك ​السلاح النووي​"، مشيراً إلى أنه "على استعداد للحوار مع ایران الا ان وزیر الخارجیة الاميركي الاسبق جون كیري نصح ایران بان لا تتفاوض معه".

وأشار إلى ان "هذه القضیة لیست جدیدة بالنسبة لنا وهو قول جون كیري بان لا نتفاوض مع ترامب او حكومته، الا ان ترامب قال 'اننا نرید ان لا تمتلك ایران السلاح النووي فقط ویبدو من كلامه هذا انه لم یقرا التقاریر الـ 14 الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي اكدت جمیعها التزام ایران بتعهداتها في اطار ​الاتفاق النووي​".

واكد ان "مصالحنا لا تكمن في امتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى أن "هنالك فتوى لقائد الثورة ​الاسلام​یة تقول بان السلاح النووي في الاسلام محظور شرعا لذا لیس هنالك شیء یستدعي بنا ان نسعى لامتلاك السلاح النووي وكما قلت یبدو انه لا یعلم باننا لا نسعى من اجل الحصول على السلاح النووي".