الإندبندنت: الأونروا في غزة بحاجة لموارد مالية لتجنب الأزمة

اشارت صحيفة الإندبندنت إلى ان "​الأمم المتحدة​ تحذر من أن مليون إنسان في قطاع غزة قد يعانون من الجوع قريبا بسبب تراجع ميزانية منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ (الأونروا) واقترابها من النفاد خلال شهر"، لافتة الى ان "مسؤولين من المنظمة أكدوا للصحيفة أنها بحاجة إلى موارد مالية بشكل عاجل لتجنب هذه الأزمة".

ولفتت الصحيفة الى ان "المنظمة اضطرت لطلب دعم مالي إضافي الصيف الماضي وتطالب حاليا بنحو مليار ومائتي مليون دولار سنويا للحفاظ على عمل ​المدارس​ والمؤسسات الصحية والإمدادات الغذائية والرواتب الشهرية التي توفرها لنحو 5 ملايين لاجيء فلسطيني في قطاع غزة و​الضفة الغربية​ و​سوريا​ و​لبنان​ والأردن".

وأوضحت الصحيفة أن "الأمم المتحدة تقدر أنها بحاجة إلى نحو 20 مليون دولار إضافية لمواجهة أزمات صحية وشيكة حيث تعتبر الأونروا أكبر جهة توفر الوظائف لمصلحة الاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخصوص".