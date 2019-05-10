الصحة العالمية: استهداف سيارة إسعاف بطرابلس انتهاك مروّع

دانت منظمة الصحة العالمية هجوما استهدف سيارة إسعاف في العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن إصابة 3 من العاملين بالمجال الصحي، مشيرةً إلى أنه "لم يقتصر الأمر على إصابة أفراد مهمين في هذا الهجوم فحسب، بل تم تخريب سيارة الإسعاف نفسها، ما يحرم المرضى من الرعاية المستقبلية".
وفي بيان لها، لفتت المنظمة إلى أن "هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للحرب يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر، ويردع العاملين الصحيين المتفانين عن أداء واجباتهم المنقذة للحياة".
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