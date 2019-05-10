الغارديان: سياسات ترامب الحمقاء تجعل الحرب مع إيران أقرب

اشارت صحيفة "الغارديان" إلى ان "القادة ال​إيران​يين يواجهون خيارات صعبة أمام سياسات الولايات المتحدة العدائية والمستمرة والتي لا تهدف إلا إلى أمر واحد فقط هو تغيير النظام"، معتبرة أنه "من غير الواضح ماذا يمكن أن تفعل إيران لتقلل من التصرفات المعادية من الجانب الأميركي وحلفائه الإقليميين و تهديدهم بالتصعيد العسكري واندلاع مواجهة شاملة".

ورات الصحيفة في مقال بعنوان "سياسات ترامب الحمقاء تجعل الحرب مع إيران أقرب" أن "الساسة الإيرانيين السلطويين والقمعيين لطالما تمكنوا من حفر طريقهم في مواجهة الأزمات لكن ​دونالد ترامب​ ومستشاريه الملحين يصرون على أن يفعلوا بالضبط كل ماتقوله الولايات المتحدة وما يصب في مصالحها وهو بالتحديد إنهاء 40 عاما من التحدي الذي بدأ بعد الثورة الإيرانية، إنه تغيير النظام في إيران".

واشارت الى انه " يقال في واشنطن أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في تجنب صراع آخر في ​الشرق الأوسط​، لكن الصقور مثل وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ ومستشار الأمن القومي ​جون بولتون​ ونائب الرئيس ​مايك بنس​، الذين يديرون الملفات الخارجية بينما ترامب يلعب ​الغولف​ ويغرد على تويتر، لايشعرون بالخجل من تكرار أخطاء التدخل العسكري في الخارج وفي الغالب سيستمتعون بتنفيذ ما يريدون".