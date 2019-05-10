مسؤول ايراني: السلاح النووي أكبر تهديد للأمن العالمي

لفت ممثل ​إيران​ في الاجتماع الثالث لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار ​السلاح النووي​ علي رباط جزي إلى أن "الأسلحة النووية هي أكبر تهديد للأمن العالمي والإنسانية"، مشيراً إلى أن "السبيل الوحيد للتخلص من خطر هذه الأسلحة غير الإنسانية يكمن في تدميرها نهائيا".

وأشار إلى أن "أفضل طريقة لمنع انتشار الأسلحة النووية هي التنفيذ الكامل والفاعل لجميع بنود معاهدة الـ 'ان بي تي' وانضمام أعضاء ​الأمم المتحدة​ جميعا إلى هذه المعاهدة"، لافتاً إلى أنه "لحسن الحظ، التزمت الدول غير النووية بتعهداتها في مجال الحد من انتشار السلاح النووي، حيث تم إحراز تقدم جيد في هذا المجال، في حين لم يتم إحراز تقدم في هذا المجال بسبب عدم التزام بعض الدول النووية بتعهداتها".