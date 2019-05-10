أعلنت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ عن "إصابة 6 فلسطينيين بمواجهات مع ​الشرطة الإسرائيلية​ أمام باب العامود في ​القدس​ وقد نقل 4 منهم الى ​المستشفيات​ لتلقي العلاج فيما جرى علاج اثنين من المصابين ميدانيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 6 فلسطينيين بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.