ذكرت هيئة الأرصاد ​اليابان​ية بإن "زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب اليابان"، موضحةً أن "مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة كان خارج مقاطعة ميازاكي في كيوشو، وعلى عمق 20 كيلومترا".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأرصاد اليابانية: زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كيوشو جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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