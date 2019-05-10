إعتقال شخصين بعد إنفجار في مطعم وسط مدينة مالمو جنوب السويد

وقع انفجار في مطعم وسط مدينة مالمو السويدية فجر اليوم، وقد اعلنت ​الشرطة السويدية​ اعتقال شخصين يشتبه بتورطهما بالجريمة. واشارت الشرطة السويدية وقوع اضرار جسيمة بالمكان نتيجة الانفجار، من دون تسجيل ​اصابات​. يذكر ان المطعم نفسه تعرض لهجوم مماثل في 29 نيسان من هذا العام.

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