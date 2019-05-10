بلومبيرغ: وزارة المالية الأميركية تشتبه بتلاعب روسيا بأسعار عملتها

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "​وزارة المالية​ الأميركية تنظر في إدراج ​روسيا​ على قائمة الدول التي تتلاعب بأسعار عملتها لتحقيق فوائد تجارية"، متوقعةً "أن يتم توسيع هذه القائمة التي سيتم نشرها في أيار الجاري من 12 إلى 20 دولة".

كما لا تستبعد "أن تدرج ​الولايات المتحدة​ كلا من ​تايلاند​ و​إندونيسيا​ و​فيتنام​ و​إيرلندا​ وماليزيا، في قائمتها"، مشيرةً إلى أن "هذه القائمة تحمل طابعا رمزيا في الأصل، غير أن الإدراج فيها قد يؤدي إلى ظهور تداعيات سوق سلبية بالنسبة للدول التي تعتبرها ​واشنطن​ متلاعبة بأسعار العملة".