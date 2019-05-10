أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "وزارة المالية الأميركية تنظر في إدراج روسيا على قائمة الدول التي تتلاعب بأسعار عملتها لتحقيق فوائد تجارية"، متوقعةً "أن يتم توسيع هذه القائمة التي سيتم نشرها في أيار الجاري من 12 إلى 20 دولة".
كما لا تستبعد "أن تدرج الولايات المتحدة كلا من تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وإيرلندا وماليزيا، في قائمتها"، مشيرةً إلى أن "هذه القائمة تحمل طابعا رمزيا في الأصل، غير أن الإدراج فيها قد يؤدي إلى ظهور تداعيات سوق سلبية بالنسبة للدول التي تعتبرها واشنطن متلاعبة بأسعار العملة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرغ: وزارة المالية الأميركية تشتبه بتلاعب روسيا بأسعار عملتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.