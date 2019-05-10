عقيص: الاجدى بالحكومة ووزارة المال ان يفتشوا عن الايرادات قبل التفكير بالتخفيضات

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ الى ان "المشكلة الاساسية في مشروع ​الموازنة​ كما ورد الى ​الحكومة​ انه ليس لديه بُعد اصلاحي وانمائي".

وفي حديث اذاعي راى عقيص أنه "كان الاجدى بالحكومة و​وزارة المال​ ان يفتشوا عن الايرادات الاضافية قبل التفكير بالتخفيضات والاقتطاعات من الرواتب، التي يجب ان تكون آخر الدواء"، آملا ان "تترجم الايجابية في ​مجلس الوزراء​ لنقل هذه الموازنة من مجموعة ارقام غير مترابطة الى وثيقة جدية تشير الى نية اصلاحية للحكومة".