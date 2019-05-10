عقيص: الاجدى بالحكومة ووزارة المال ان يفتشوا عن الايرادات قبل التفكير بالتخفيضات

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الى ان "المشكلة الاساسية في مشروع الموازنة كما ورد الى الحكومة انه ليس لديه بُعد اصلاحي وانمائي".
وفي حديث اذاعي راى عقيص أنه "كان الاجدى بالحكومة ووزارة المال ان يفتشوا عن الايرادات الاضافية قبل التفكير بالتخفيضات والاقتطاعات من الرواتب، التي يجب ان تكون آخر الدواء"، آملا ان "تترجم الايجابية في مجلس الوزراء لنقل هذه الموازنة من مجموعة ارقام غير مترابطة الى وثيقة جدية تشير الى نية اصلاحية للحكومة".
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