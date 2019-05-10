عبدالله: حضانة الدولة ومسؤولياتها في الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية يجب أن تبقى مصانة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مهما كانت مستلزمات وضرورات التقشف ملحة، فإن حضانة الدولة ومسؤولياتها في الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية يجب أن تبقى مصانة حماية لعامة المواطنين وتحصينا لامنهم الاجتماعي وصمودهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة."

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