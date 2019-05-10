سعد: نحن على أبواب ثورة اجتماعية وارى انها تأخرت ووصلنا الى الخط الاحمر

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ إلى "اننا على أبواب ثورة اجتماعية وارى انها تأخرت واليوم جاء الاستحقاق ووصلنا الى الخط الاحمر"، معتبراً ان "السلطة الحاكمة تأخرت لتعي الخطورات الاجتماعية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "البند كما هو مطروح في مشروع الموازنة لا يمس بكل رواتب الموظفين ونحن مع سلة متكاملة اصلاحية في هذا الاطار والموازنة لن تطال الموظفين وذوي الدخل المحدود".

وفي حديث إذاعي، أشار سعد إلى أن "تحرك موظفي مصرف لبنان غير محق وفي قانون انشاء مصرف لبنان يجب ان يعطي المصرف للخزينة 80 في المئة من ارباحه وهذا الامر لا يحصل"، لافتاً إلى انه "للمرة الاولى نرى ان كل الطاقم السياسي يعي خطورة الازمة الاقتصادية ويجب القيام باجراءات جدية في هذه المرحلة والتحركات التي تحصل في غير مكانها".