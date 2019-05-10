تداعيات “البوليساريو”.. تندوف محاصرة!

تتواصل تداعيات اتخاذ قيادة جبهة «البوليساريو» الانفصالية قرار إلزام سكان المخيمات بالحصول على ترخيص قبل المغادرة، حيث وقف في اليومين الماضيين طابور منهم قرب الحدود الموريتانية، دون التمكن من الحصول على ترخيص للتنقل، في الوقت الذي تتمتع فيه السيارات التابعة لقيادات الجبهة بامتياز التنقل دون ترخيص.
وكان سكان المخيمات قد انتفضوا ضد القرار الذي أدخلته قيادة الجبهة الانفصالية حيز التنفيذ، وخرجوا في مسيرة بالسيارات من مخيم العيون إلى الرابوني، للمطالبة بالحق في التنقل الحر للمحتجزين، فيما ووجهت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية في المخيمات بالمحاصرة بالأسلحة الثقيلة، وهي التطورات التي جاءت أياما قليلة بعد إصدار مجلس الأمن قراره الجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية.
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