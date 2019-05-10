جنرال أمريكي: تهديدات إيران لن تمنعنا من إرسال حاملة طائرتنا لـ"هرمز"

قال القائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط إن معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى وجود تهديد من قبل إيران لن تمنعه من إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.



ولم يوضح نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس، إذا كان سيرسل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس النفط المستهلك عالميا.



وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت هيئة قناة السويس المصرية إن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط لردع إيران، عبرت القناة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأحد الماضي، إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

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يأتي هذا فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، التي أعلنت تعليق التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق الموقع في 8 مايو/أيار 2018.

وقررت إيران، الأربعاء الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.

كما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد للتوتر بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.