في مثل هذا اليوم.. أصبح مانديلا رئيسا لجنوب إفريقيا

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في مثل هذا اليوم 9 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1994: الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس إفريقي لجمهورية جنوب إفريقيا. وفي عام 2004: الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم. وفي عام 1945: انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية. وفي عام 1927: نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلا من ملبورن.

وفي عام 1876: افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. وفي عام 1941: الغواصة الألمانية u-110 تقع بيد القوات البريطانية وحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية. وفي عام 1946: الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أمبرتو

وفي عام 1876: افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. وفي عام 1941: الغواصة الألمانية u-110 تقع بيد القوات البريطانية وحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية. وفي عام 1946: الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أمبرتو الثاني. Advertisements وفي عام 1947: استقلال رومانيا. وفي عام 1955: ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. وفي عام 1974: زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصا. وفي عام 1952: ولد زيدنيك نيهودا، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي سابق. وفي عام 1982: ولدت راشيل بوستون، ممثلة أمريكية. وفى مثل هذا اليوم يتم الاحتفال بيوم أوروبا في الاتحاد الأوروبي، وعيد الاستقلال في رومانيا، ويوم التحرر في روسيا وأوكرانيا.

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