شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى يفضح حزب "أردوغان": خسر تركيا بأكملها قبل أن يخسر إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح كاتب تركى، حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن الحزب خسر الشعب التركى، قبل أن يخسر مدينة إسطنبول.

نقلت صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، عن الكاتب التركى، علي بيرام أوغلو، تأكيده أن قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة التصويت في إسطنبول بناء على الطعون التى تقدم بها حزب العدالة والتنمية، انتهاك صارخ، موضحا أن حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه أردوغان لم يخسر إسطنبول فقط، بل خسر تركيا بأكملها.

Advertisements

الكاتب التركى، علق على إعادة الانتخابات فى مدينة إسطنبول، قائلا، إن الانتخابات كانت الآلية الديمقراطية الوحيدة المحصنة، غير أنها لم تعد كذلك، وأنه في حال خسارة حزب العدالة والتنمية فإن قوة أكرم إمام أوغلو ستتضاعف، بينما فوز العدالة والتنمية يعني مواصلته لأفعاله التي نفذها حتى اليوم، وهذا سيسفر عن مشاكل بجوهر الديمقراطية، وهذه النتيجة تعنى دعم الشعب لسلطة أنكرت الديمقراطية، وسيدفع الاقتصاد ثمن هذا.