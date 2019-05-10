ترامب: ندعم جهود كندا في إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الصين

حسن محرم
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن بلاده تدعم جهود كندا من أجل إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الصين.
وخلال محادثة هاتفية، فإن الرئيس ترامب أوضح لرئيس الوزراء، جاستين ترودو، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الجهود الكندية لتأمين إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في الصين، بحسب بيان صادر للبيت الأبيض.
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