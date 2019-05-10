البيت الأبيض: المحادثات التجارية مع الصين ستتواصل اليوم

أعلن ​البيت الأبيض​ أنّ "المفاوضات التجاريّة الحاسمة مع ​الصين​ ستتواصل اليوم"، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ اجتمع مع الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ​ستيفن منوتشين​ في أعقاب الاجتماع الأوّل مع الوفد الصيني"، لافتاً إلى أنّ "الجانبين اتّفقا على مواصلة المناقشات صباح اليوم".

وكانت هيئة ​الجمارك​ الأميركية قد اعلنت مساء أمس "أننا سنبدأ تطبيق رسوم إضافية بنسبة 25% على ​البضائع الصينية​ ابتداء من صباح الجمعة"، مشيرة إلى أن "الرسوم الإضافية تسري على أكثر من 5700 فئة من المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار ​دولار​".