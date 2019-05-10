البيت الأبيض: المحادثات التجارية مع الصين ستتواصل اليوم

أعلن البيت الأبيض أنّ "المفاوضات التجاريّة الحاسمة مع الصين ستتواصل اليوم"، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب اجتمع مع الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في أعقاب الاجتماع الأوّل مع الوفد الصيني"، لافتاً إلى أنّ "الجانبين اتّفقا على مواصلة المناقشات صباح اليوم".
وكانت هيئة الجمارك الأميركية قد اعلنت مساء أمس "أننا سنبدأ تطبيق رسوم إضافية بنسبة 25% على البضائع الصينية ابتداء من صباح الجمعة"، مشيرة إلى أن "الرسوم الإضافية تسري على أكثر من 5700 فئة من المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار".
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