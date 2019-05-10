ولي العهد البحريني: المنامة شريك مع حلفائها في الدفاع عن أمن المنطقة

أكد ولي العهد ​البحرين​ي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "عمق العلاقات القائمة بين البحرين و​الولايات المتحدة الاميركية​ على الصُّعُد كافة، وخاصة في المجال العسكري والدفاعي"، مشيراً إلى "الدور الذي تقوم به ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن "البحريم مستمرة في التزامها بصفتها شريكاً راسخاً في الجاهزية للدفاع عن أمن المنطقة، و​مكافحة الإرهاب​ والتطرف مع حلفائها، وفق شراكتها الاستراتيجية التاريخية الممتدة"، منوهاً بـ"أهمية مواصلة تعزيز أطر العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بما يعود عليهما بالنماء والازدهار".