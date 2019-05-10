ولي العهد البحريني: المنامة شريك مع حلفائها في الدفاع عن أمن المنطقة

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "عمق العلاقات القائمة بين البحرين والولايات المتحدة الاميركية على الصُّعُد كافة، وخاصة في المجال العسكري والدفاعي"، مشيراً إلى "الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن "البحريم مستمرة في التزامها بصفتها شريكاً راسخاً في الجاهزية للدفاع عن أمن المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف مع حلفائها، وفق شراكتها الاستراتيجية التاريخية الممتدة"، منوهاً بـ"أهمية مواصلة تعزيز أطر العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بما يعود عليهما بالنماء والازدهار".
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