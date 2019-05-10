اوساط نيابية للجمهورية: لإنجاز قطوعات الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2017

شددت اوساط نيابية عبر صحيفة "الجمهورية" على "وجوب إنجاز قطوعات الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2017 شرطاً لازماً لإنجاز هذا الاستحقاق المالي الدستوري".

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