علي خليل: من المفترض إقرار مشروع الموازنة مطلع الاسبوع المقبل

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ إلى أن "درس ​الموازنة​ يتم بوتيرة سريعة والاتجاه هو للانتهاء منها في جلسة تعقد اليوم ولكن الامر قد يتطلب جلسة إضافية، بمعنى انّه يُفترض انّ مشروع الموازنة قد أُقرّ في ​مجلس الوزراء​ وأُحيل الى ​مجلس النواب​ مطلع الاسبوع المقبل".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أشار خليل إلى أن "​النقاش​ يتم بوتيرة هادئة ومنفتحة والاساس لدينا هو موازنة متقشفة تخفض ​العجز​ الى 9 في المئة وما دون".