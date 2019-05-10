لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أن "درس الموازنة يتم بوتيرة سريعة والاتجاه هو للانتهاء منها في جلسة تعقد اليوم ولكن الامر قد يتطلب جلسة إضافية، بمعنى انّه يُفترض انّ مشروع الموازنة قد أُقرّ في مجلس الوزراء وأُحيل الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل".
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أشار خليل إلى أن "النقاش يتم بوتيرة هادئة ومنفتحة والاساس لدينا هو موازنة متقشفة تخفض العجز الى 9 في المئة وما دون".
كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل: من المفترض إقرار مشروع الموازنة مطلع الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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